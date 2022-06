Borussias Nationalspieler : Hofmann macht einen großen Schritt Richtung WM-Ticket

Mönchengladbach Jonas Hofmann gehörte beim 1:1 in der Nations League gegen England zu den prägenden Figuren der deutschen Nationalmannschaft. Vor allem durfte der Gladbacher eine Entscheidung des Bundestrainers Hansi Flick als deutlichen Fingerzeig in seine Richtung deuten.

Von dort aus brachte Borussias bester Torschütze der abgelaufenen Saison all seine Stärken zur Geltung: Er nervte die Engländer in deren Spielaufbau durch ständiges Anlaufen und bot sich in den eigenen Angriffen immer wieder durch kluge Laufwege in die Tiefe an. Dass er in den vergangenen Jahren in Sachen Effizienz deutlich zugelegt hat, war auch am Dienstag in München zu beobachten. Denn neben seinem wuchtigen Treffer in der 50. Minute schoss Hofmann noch ein zweites Mal ein, als er schon in der ersten Halbzeit alleine vor Pickford cool blieb, jedoch zuvor beim Zuspiel im Abseits gestanden hatte.