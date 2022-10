Erste Diagnose ist da : Hofmann kann ein wenig aufatmen - Borussia bangt um Sommer

Update Darmstadt Yann Sommer hat sich im DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt 98 verletzt. Borussias Torwart war in der Anfangsphase umgeknickt und musste dann doch ausgewechselt werden. Später erwischte es Jonas Hofmann - dessen Schulterverletzung zumindest nicht seine WM-Teilnahme verhindert.

Jonas Hofmann kann ein wenig aufatmen: Zwar hat sich die befürchtete Diagnose bestätigt, doch die Schultereckgelenksprengung, die sich der Nationalspieler im DFB-Pokal beim SV Darmstadt (1:2) zugezogen hat, gefährdet nicht seine WM-Teilnahme. Am Mittwoch verkündete Borussia, dass mit den Knochen alles in Ordnung sei. Dennoch wird Hofmann vorerst ausfallen. Er war in der ersten Halbzeit nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter gefallen und wurde zur Pause ausgewechselt.

Sommer rief die medizinische Abteilung herbei und zog prompt seine Handschuhe aus. Ersatztorwart Tobias Sippel hatte sich schon warmgelaufen und bereitgehalten. Der 34-Jährige kam zu seinem siebten Pokaleinsatz für Borussia. Wie schwer Sommer sich verletzt hat, war am Mittwochnachmittag noch unklar. Die Außenbänder im linken Fuß dürften in Mitleidenschaft gezogen sein. Auf ähnliche Weise war zuletzt im Derby gegen den 1. FC Köln Christoph Kramer umgeknickt. Der Mittelfeldspieler erlitt einen Teilriss der Bänder sowie eine Einblutung in der Kapsel. Für Sommer kommt die Verletzung zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt: Am 24. November startet die Schweiz mit dem Spiel gegen Kamerun in die Weltmeisterschaft. Mit Borussia stehen bis dahin noch fünf Spiele in der Bundesliga an.