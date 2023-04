„Es regt dich auf dem Spielfeld auf“ Hofmann und Weigl fassen Gladbachs Niederlage gegen Union zusammen

Er und Hofmann schauten auch nach vorn. Auf keinen Fall „soll die Saison austrudeln“, versicherte Hofmann. „Wir als Team müssen schauen, dass wir uns Ziele setzen für die letzten Spiele“, sagte Weigl. Unter anderem wären Auswärtssiege ein Thema, „von denen gab es ja nicht so viele“, so Weigl. „Wer mich kennt, weiß, dass ich am liebsten fünfmal gewinnen würde. Platz sieben ist ein Stück weg, da muss man realistisch sein. Aber keiner hat Lust, die Saison auf Platz 13 oder 14 zu beenden. Jeder Einzelne will mit einem guten Gefühl in die Sommerpause und noch möglichst viele Punkte holen. Es ist ja auch die Basis für die neue Saison. wie man sich präsentiert, darum finde ich es ganz wichtig, dass es keiner schleifen lässt“, sagte Hofmann.