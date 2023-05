Nationalspieler stabil auf hohem Niveau Hofmanns Anspruchsdenken muss ein Ansporn für Gladbach sein

Erstmals in seiner Karriere hat Hofmann nicht nur zweistellig getroffen, sondern auch eine zweistellige Anzahl an Assists eingesammelt. Zehn sind es geworden dank der Vorlage auf Luca Netz zum 1:0 gegen Augsburg. Später machte er nach dem letzten typischen Lars-Stindl-Pass in dessen Borussia-Ära sein Tor-Dutzend voll. Stindls Abgang fühlt sich für Hofmann auch deswegen erst mal als Verlust an. „Als wir nach dem 2:0 zum Mittelkreis gegangen sind, habe ich gesagt, die Pässe werden mir fehlen. Die Kombination hat sehr gut gepasst, von meinen Toren bei Borussia waren die meisten von Lars aufgelegt“, sagte Hofmann.