Ansage des US-Amerikaners : Gladbachs Scally ist im „Yes, we can“-Modus

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs US-Verteidiger Joe Scally nennt die Gründe für das 1:2 bei Union Berlin, macht eine Ansage für die ausstehenden drei Spiele und spricht über seinen Traum, es den Ex-Gladbachern Kasey Keller und Michael Bradley gleichzutun.

Joe Scally fehlen noch drei Spiele zum 50. Pflichtspiel für Borussia. Für einen 19-Jährigen ist das eine starke Bilanz. Der US-Amerikaner ist der Teenager im Stammteam von Trainer Daniel Farke, etabliert hat er sich indes schon zuvor bei dessen Vorgänger Adi Hütter, der wie Farke konsequent auf den jungen Rechtsverteidiger setzte. Ein wenig leichter fiel ihm der Job in Hütters 3-4-2-1-System, weil er nach hinten mehr Absicherung und nach vorn mehr Spielraum hatte, das ist spürbar.

Doch auch wenn er aktuell Probleme hat auf seiner Seite (unter anderem, weil er zuweilen doch auch allein gelassen wird): Scally ist eine der positivsten Erscheinungen in Gladbach, er ist einer aus der Top-Talent-Schublade, der seinen Weg geht. Und er ist ein junger Mann, der durchaus etwas zu sagen hat und dabei deine gute Mischung aus Realismus und Selbstvertrauen findet.

Das, was am Ende des Trips der Borussia nach Berlin-Köpenick passierte, das gefiel Scally definitiv nicht. Und er gab zu, dass es sich die Borussen selbst zuzuschreiben hatten, dass aus einer lange gut verteidigten 1:0-Führung noch ein 1:2 wurde in der Nachspielzeit.

„Gegen Ende hat Union den Druck dann enorm erhöht und zwei gefährliche Flanken in unseren Strafraum geschlagen, bei denen wir leider nicht konsequent genug verteidigt haben“, sagte Scally in einem Interview auf Borussias Vereinshomepage. „Es kam leider dazu, dass die Berliner in den entscheidenden Situationen gedankenschneller gewesen sind und sich durchsetzen konnten“, gab er zu. Borussias Passivität, die sich zuvor äußerte in zu wenig Drang, das 2:0 zu erzielen, brachte den Gastgebern den entscheidenden Vorteil.

Was nun nötig ist, weiß Scally trotz seiner Jugendlichkeit: Fußball ist ein Ergebnissport und es braucht nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis, „egal wie“, hier sei an die Worte seines Kollegen Marvin Friedrich in Berlin erinnert. Und das sollte es am Freitag im nächsten Liga-Spiel gegen den VfB Stuttgart geben.

„Dieses wichtige Spiel wollen wir unbedingt gewinnen und zurück in die Erfolgsspur kommen. Wir haben ein Abendspiel und unsere fantastischen Fans im Rücken“, sagte Scally. Im Grunde gilt es, zu tun, was Union tat: Den eigenen Plan konsequent hinten und vorn durchzuziehen, wenn nötig bis zur 97. Minute oder länger, so die Fans hinter sich zu bringen und die Emotionen aus der Kurve (so sie kommen, gegen Frankfurt gab es nach dem 0:3 zur Pause deutlich hörbare Pfiffe) in positive Energie zu verwandeln.

Nach Stuttgart geht es bereits am Dienstag zum VfL Bochum, dann kommt wieder an einem Freitag Borussia Dortmund. Scally ist, was das Rest-Programm angeht, im typischen amerikanischen „Yes we can“-Modus unterwegs und will sich davon durch die Schwächephase der vergangenen Wochen nicht abbringen lassen. „Im Idealfall wollen wir uns mit neun Punkten aus den drei verbleibenden Spielen in die Winterpause verabschieden“, sagte er.

Die will er dann bestenfalls im Wüstenstaat Katar verbringen – als WM-Teilnehmer. Er hat noch keine offizielle Information, ob er zum Aufgebot der USA gehört, anders als Ko Itakura, der trotz seiner Verletzung offiziell nominiert ist für Japans WM-Kader. „Ich hoffe es doch sehr und sollte ich nominiert werden, würde ich mich darüber sehr freuen. Schließlich ginge damit für mich der Traum in Erfüllung, den wohl jeder Profi träumt: Sein Land beim größten und wichtigsten Fußballturnier zu vertreten sowie gegen die besten Spieler der Welt zu spielen“, sagte er.