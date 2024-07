Frühes Aus bei der Copa América Borussias Scally und die USA enttäuschen auch gegen Uruguay

Die USA sind nach der 0:1-Niederlage gegen Uruguay in der Nacht von Montag auf Dienstag bei der Copa América bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Das frühe Aus ist für das US-Team und die Fans eine riesige Enttäuschung, auch für Gladbach-Profi Joe Scally ist der Traum von einem erfolgreichen Turnier damit geplatzt. Zum ersten Mal überhaupt ist ein Gastgeber der Copa América nicht in die K.o.-Phase eingezogen.