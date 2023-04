Training nach Stindls Abschieds-Ankündigung Am Mittwoch gab es auch noch eine gute Nachricht für Farke

Für Farke ging es derweil am Mittwochnachmittag darum, wieder den Fokus auf das Sportliche zu legen: Denn die Borussen haben bis zum kommenden Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) insgesamt nur drei Trainingseinheiten. Laut Farke war es für das Team aber kein Problem, sich nach Stindls Bekanntgabe wieder auf die Aufgabe am Wochenende zu konzentrieren: „Die Jungs sind alle Profis und lange genug dabei, sie wissen, wie es ist, wenn ein Spieler den Verein verlässt – auch wenn es so ein verdienter und angesehener ist wie Lars. Es ist ja auch nicht so, dass sie von der Entscheidung total überrascht wurden“, sagte Farke, der sich dagegen zu Friedrichs Kritik nicht nach dem Training äußern wollte.