„Das will ich schaffen“ Gladbach-Profi Joe Scally hat einen großen Traum

Klar ist hingegen ein anderes Fernziel: Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko – Scallys Heim-WM. „Ich war bei der WM in Katar dabei, natürlich will ich jetzt auch zu der WM in zwei Jahren. Sie ist in den USA, das ist sehr speziell. Das will ich definitiv schaffen“, macht er eine klare Ansage. Ändert sich nichts am Vertragsstatus in Gladbach (bis 2027) und an seinem Status im Nationalteam, wird es seine zweite WM als Borusse.