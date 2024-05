Problemposition für Borussia Scallys Einsätze auf links sagen auch etwas über Netz aus

Mönchengladbach · Zum zweiten Mal in Folge kam Joe Scally in Bremen als linker Außenbahnspieler zum Einsatz, während Luca Netz diesmal sogar 90 Minuten zuschauen musste. Die aktuelle Situation verdeutlicht Borussias Handlungsbedarf auf dieser Position. Was Scally dort einbringt – und was ihm fehlt.

07.05.2024 , 06:12 Uhr

