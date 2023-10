Scally äußert sich zum Gegentor Warum auch nach Heidenheim das „Zu null“-Problem bestehen bleibt

Dass Joe Scally in der Defensive variabel einsetzbar ist, lernten Borussias Fans bereits in dessen Premierensaison 2021/22 unter Trainer Adi Hütter. Der junge US-Amerikaner verteidigte in der Viererkette entweder rechts oder links, in einer Grundordnung mit Dreier-/Fünferkette war er auch rechter Flügelspieler. Unter Gerardo Seoane ist ein weiteres Betätigungsfeld für den 20-Jährigen hinzugekommen als rechter Innenverteidiger in einer Dreierreihe.