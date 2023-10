Nach 2:2 gegen Mainz Scally erklärt seine Jubel-Geste, Neuhaus sieht „Knackpunkt“ im Spiel

Joe Scally war nach dem Spiel überrascht. „I was not ready for german“, antwortete er im Interview auf die Frage, die zunächst auf Deutsch formuliert worden war. Der US-Amerikaner bat mit einem freundlichen „noch mal bitte“ um Wiederholung der Frage und wechselte anschließend wieder in seine Muttersprache. „Es war ein schwieriges Spiel für uns, das wir natürlich gewinnen wollten. In der ersten Halbzeit waren wir das klar bessere Team, in der zweiten Halbzeit war Mainz besser. Es war wichtig, dass wir uns am Ende noch den Punkt geholt haben“, sagte der 20-Jährige.