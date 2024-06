Copa América Gladbachs Scally und die USA zittern nach überraschender Niederlage ums Weiterkommen

„Das Ergebnis ist echt enttäuschend. Ich kann meiner Mannschaft aber nicht den Einsatz absprechen, vor allem nicht in Unterzahl. Die Jungs haben sich reingehängt und wir waren kurz davor, mit einem Punkt aus diesem Spiel zu gehen“, sagte US-Coach Gregg Berhalter nach dem zweiten Gruppenspiel am Donnerstag. „Es ist schade, weil für uns mehr drin war, aber Timmys Tätlichkeit hat uns in Unterzahl zurückgelassen. Es war ein Fehler, der bestraft wurde.“