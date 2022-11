Borussias Japaner : Itakuras emotionales Comeback ist ein Signal

Mönchengladbach Borussias Defensivspezialist Ko Itakura feierte nach zwei Monaten Pause gegen den BVB ein emotionales Comeback. Es dauerte nur wenige Minuten, dennoch ist es sowohl für die Borussen als auch für Japan von großer Bedeutung.

Es heißt, Borussias Fans haben ein gutes Gespür. Mindestens am Freitagabend haben sie das unter Beweis gestellt. Als Ko Itakura, der lange verletzte Defensivspezialist aus Japan , kurz vor dem Ende des 4:2 gegen Borussia Dortmund erstmals seit dem 4. September eingewechselt wurde, riss es die Fans von den Sitzen, es gab stehende Ovationen. Es war eine Geste größten Respekts – und zeigt, welchen Stellenwert sich Itakura in Gladbach binnen nur der 505 Minuten, die er spielte, erarbeitet hat.

Zunächst einmal: Die Minuten, die ihm Trainer Daniel Farke gegen den BVB gönnte, waren psychologisch wertvoll für Itakura nach seiner Innenbandverletzung, die er sich im Training zugezogen hatte am 12. September. Er fährt mit Japan zur WM und ist, das ist das Signal, bereit, vielleicht schon für das Spiel gegen Deutschland am 23. November. Japan braucht ihn. Warum, das wissen die Borussen längst, nicht nur wegen seiner Monster-Tacklings auf Schalke und bei den Bayern .

Itakura sah in der 53. Minute gegen Mainz Rot, es stand 0:0. Bis dahin war Borussia unbesiegt, hatte im Schnitt ein Tor kassiert. Kaum war Itakura vom Feld, fiel das entscheidende 0:1 gegen Mainz, danach gab es 19 weitere Gegentreffer in zehn Spielen, der Schnitt ist auf 1,8 gestiegen. Die ganz große Stabilität ist abhandengekommen, für die auch der ballsichere und kampfstarke Itakura steht. Mit dieser Mischung hat Itakura Kultspieler-Potenzial in Gladbach. Vor allem ist sie exakt das, was Trainer Daniel Farke braucht für seinen Ballbesitzstil: Kontrolle, Coolness, aber auch Kampf- und Willensstärke.