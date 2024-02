Ewige Borussen im Treue-Ranking Jantschke und Herrmann belegen europäische Spitzenplätze

Die Erfahrung von 592 Einsätzen in der Bundesliga, aufgeteilt auf zwei langjährige Profis, stand bereit, als Gerardo Seoane am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum ein letztes Mal wechseln wollte. Borussias Trainer brachte in der 88. Minute sowohl Patrick Herrmann als auch Tony Jantschke (beide 33 Jahre alt) in die Partie, womit die Riege der Langzeit-Borussen sich auf dem Feld nochmals deutlich vergrößerte. Wenige Minuten zuvor war bereits Christoph Kramer (ebenfalls 33) in die Partie gekommen.