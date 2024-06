Noch in einem Ranking führend Warum Borussia in diesem Sommer gerne einen Spitzenplatz in der Liga verliert

Offiziell sind Tony Jantschke und Patrick Herrmann noch Teil des Kaders von Borussia Mönchengladbach. Die Verträge der beiden langjährigen Profis, denen der Verein in seinem Mitglieder-Magazin nun eine große Abschieds-Story gewidmet hat, enden am 30. Juni, erst dann sind sie Ex-Spieler. Aber nicht irgendwelche: Verteidiger Jantschke kam in 16 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielzeiten für Borussia zum Einsatz – Vereinsrekord, nur Uwe Kamps und Christian Hochstätter kommen ebenfalls auf 16 Saisons. Herrmann folgt mit 15, dafür hat der Offensivmann in elf verschiedenen Spielzeiten für Gladbach getroffen – nur Hacki Wimmer hat noch eine Saison mehr mit mindestens einem Treffer vorzuweisen.