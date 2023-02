Borussias Start in die Woche Jantschke muss Training abbrechen – Olschowsky droht auszufallen

„Gestern konnten wir den Sieg noch genießen, heute ist er aber schon wieder abgehakt. Es wartet am Freitag eine wichtige, intensive Aufgabe auf uns, gegen Mainzer, die mit dem Sieg in Leverkusen ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Da müssen wir voll da sein“, sagte Trainer Daniel Farke. Allerdings wird er am Freitag nicht den kompletten Kader zur Verfügung haben: Julian Weigl wird die nächsten Wochen aufgrund eines Syndesmoseband-Anrisses fehlen, den sich der Mittelfeldspieler am Samstag gegen Bayern zugezogen hat. Und auch Ersatztorwart Jan Olschowsky droht das Spiel in Mainz zu verpassen.