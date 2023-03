„Dann würde ich ihn aufstellen“ Olschowsky zurück im Borussia-Training – Hoffnung bei Omlin

Zu einem Großteil standen Daniel Farke zum Start in die Trainingswoche am Dienstag die Spieler zur Verfügung, die bei der 0:3-Niederlage am vergangenen Samstag bei RB Leipzig zum Kader gehört hatten. Einer aus der Startelf fehlte allerdings: Torhüter Tobias Sippel, der in Leipzig den verletzten Jonas Omlin und den erkrankten Jan Olschowsky ersetzt hatte. „Er ist noch einmal auf seinen Bluterguss gefallen, das ist eine Schmerzsache. Er hat individuell gearbeitet“, sagte Daniel Farke nach dem Training. Sippel soll am Mittwoch zurück sein, gleiches gilt für Omlin, Borussias Nummer eins. „Wenn alles perfekt läuft, sind dann beide dabei. Dann hätten wir alle drei Torhüter wieder im Training“, so Farke.