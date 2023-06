Bitteres Saisonende Borussias Nummer zwei Olschowsky verletzt sich gegen Halle – Diagnose ist da

Zwei Spiele machte er in der Hinrunde, da noch, weil neben Sommer auch die Nummer zwei Tobias Sippel ausfiel. In der Rückrunde spielte er ebenfalls zweimal, erst in Dortmund, dann in Leverkusen. Da aber als der erste Vertreter Omlins, als dieser verletzt war. Vier Spiele mehr wären es wohl geworden, hätte er sich Ende Februar nicht am Daumen verletzt und danach wegen einer Viruserkrankung gefehlt, als sich Omlin in Mainz verletzte. „Das war extrem bitter, das hat mich geärgert“, sagte er dazu im Interview.