Farke legt sich fest Olschowsky ist Borussias neue Nummer zwei hinter Sommer

Gegen den FC St. Pauli war Borussias Torwart Yann Sommer bei der 0:1-Niederlage am Samstag mehrmals gefordert. Den Schuss von Lukas Daschner parierte er in der 21. Minute mit dem Fuß, vor der Pause wehrte er einen Schuss aus zweiter Reihe von Leart Paqarada erfolgreich ab und verhinderte so einen höheren Rückstand.