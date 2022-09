Nah dran am Borussia-Debüt : Olschowsky ist das nächste Eigengewächs auf einer speziellen Liste

Mönchengladbach Im Kabinengang des Borussia-Park hängen in Bilderrahmen die Trikots aller Debütanten aus dem eigenen Nachwuchs. Für die Spieler, die lediglich auf der Bank sitzen durften, ohne zum Einsatz zukommen, gibt es keine offizielle Galerie. Jan Olschowsky zählt seit dieser Saison dazu.

Es ist seit dem Umzug in den Borussia-Park vor inzwischen mehr als 18 Jahren eine gute Tradition in Gladbach, dass im Kabinengang die Trikots aller Debütanten aus dem eigenen Nachwuchs aufgehängt werden. Besonders für die Juniorenspieler, die täglich daran vorbeigehen, sind viele der Namen eine Motivation: Marcell Jansen, Marko Marin , Marc-André ter Stegen , Mo Dahoud.

Gerade durfte Borussia für Moritz Nicolas , aktuell verliehen an Roda Kerkrade, und Yvandro Borges Sanches den 28. und 29. Bilderrahmen kaufen. Es gibt aber auch eine Reihe von Eigengewächsen, die seit 2004 ganz nah dran waren am Profidebüt und auf der Bank Platz nehmen durften, letztlich aber nie zum Einsatz kamen. 15 sind es insgesamt.

Ersatztorwart Jan Olschowsky durfte zuletzt gegen RB Leipzig erstmals in der Bundesliga Bankluft schnuppern, im DFB-Pokal gegen den SV Oberachern hatte er sich bereits bereithalten dürfen für den Fall, dass Nicolas bei seiner eigenen Premiere raus musste. Aktuell ist Olschowsky, seit der U9 bei Borussia, in der Länderspielpause die Nummer eins. Yann Sommer ist mit der Schweiz unterwegs, Tobias Sippel fällt wegen einer Schulterverletzung länger aus, auch Jonas Kersken (SV Meppen) ist verliehen.

Damit wird Olschowsky noch ein paar Gelegenheiten erhalten, um in der Rangliste zu klettern, die ein weiterer Torwart aus dem eigenen Nachwuchs anführt: Janis Blaswich war 27-mal ter Stegens und Sommers Vertreter. An zwei der Top-Fünf-Keeper in Borussias Bundesliga-Geschichte nicht vorbeigekommen zu sein, ist keine Schande. Er vertritt nun in Leipzig Stammtorwart Peter Gulacsi.