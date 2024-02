Borussia empfängt Darmstadt Was Seoane von seiner Mannschaft gegen das Schlusslicht fordert

„Da der Mittwoch nun belastungsfrei war, konnten wir am Donnerstag die Belastung erhöhen. Es ist schwierig zu bewerten, ob das jetzt gut für uns war. Fakt ist, dass wir uns anpassen mussten“, sagte Seoane. Zumindest hatten so Alassane Plea und Max Wöber, die zuletzt angeschlagen waren und in Saarbrücken wieder im Kader standen, zwei volle Trainingstage, um sich wieder in Form zu bringen. „Mir wäre es jedoch lieber gewesen, sie hätten am Mittwoch einen Teileinsatz gehabt, um Spielpraxis zu sammeln“, sagte Seoane. Zumindest sollten Plea und Wöber gegen Darmstadt dabei, womöglich sind sie nun auch wieder Kandidaten für die Startformation.