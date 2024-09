Gladbach-Defensive gegentorreich, aber verbessert Marvin Friedrich auch gegen seine schöne Erinnerung mit Bank-Platz

Nun, es hat sich viel verändert bei Union, seit Friedrich im Winter 2021/22 entschied, die „Eisernen“ zu verlassen, um Borusse zu werden. Er ging als Führungskraft und sollte eine solche auch werden in Gladbach, er sollte tun, was aktuell Tim Kleindienst tut: Borussia einen neuen Spirit einhauchen. Das hat Friedrich nicht geschafft. Und er ist nicht der erhoffte Anführer geworden. Stand jetzt ist er Back-up in der Defensive und hat eine Saison-Einsatzzeit in der Liga von null Minuten. 26 sind es im Pokal, doch ist das kein Trost.