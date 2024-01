Generalprobe vor dem Liga-Alltag Drei Personalien im Fokus – Wissenswertes zu Borussias 120-Minuten-Test gegen Deventer

Gegner Gladbach empfängt auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park die Go Ahead Eagles. Den Namen verdankt der niederländische Erstligist dem Wappen der Stadt Deventer, auf dem ein Adler abgebildet ist. In der Eredivisie rangiert das Team von Trainer René Hake derzeit auf Platz sechs. Der Marktwert des Teams beträgt rund 18,25 Millionen Euro (zum Vergleich: Borussias Kaderwert wird auf 203,85 Millionen Euro geschätzt). Einziger Deutscher im Kader der Niederländer ist der Innenverteidiger Gerrit Nauber. Der 31-Jährige spielte in der Jugend bei Bayer 04 Leverkusen und später unter anderem für den MSV Duisburg. Für die Eagles ist das Testspiel ebenfalls das einzige der Wintervorbereitung, am 14. Januar geht es für die Niederländer mit einem Heimspiel gegen Ajax Amsterdam in der Liga weiter.