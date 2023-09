Gladbacher Nationalspieler Nur eines bleibt Itakura bei Japans Sieg gegen Deutschland verwehrt

An Ko Itakura gab es am Samstagabend in Wolfsburg kein Vorbeikommen. Als kurz vor dem Ende Deutschlands Offensivspieler Kevin Schade durch ein energisches Dribbling in den japanischen Strafraum einzudringen versuchte, stoppte ihn Itakura mit einer resoluten Grätsche. Derart energisch musste Borussias Abwehrspieler im Freundschaftsspiel gegen das DFB-Team aber erstaunlich selten dazwischengehen.