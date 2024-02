Itakura ist zurück bei Borussia Gladbach-Trainer Seoane lässt viele Fragen bewusst offen

Mit den Medien und den Fans lässt der Trainer schließlich auch den Gegner „im Dunkeln tappen“, nachvollziehbar, dass er die Möglichkeit nutzen will. Unterm Strich weiß Seoane um die Favoritenrolle seiner Mannschaft, unabhängig von Personalfragen. „Saarbrücken hat es verdient, so weit zu kommen. Gegen Bayern und Frankfurt haben sie in vielen Phasen auch gefällig nach vorne gespielt und jeweils sehr gut verteidigt“, sagte Seoane. Er hat sich den Gegner in verschiedenen Konstellationen angesehen, das Testspiel im vergangenen Sommer genauso gesichtet wie Saarbrücker Drittligaspiele als auch die Pokalcoups.