Kein Betriebsunfall in Dortmund So instabil ist Farkes Gladbach in dieser Saison

Vor 15 Monaten machte Borussia Mönchengladbach in Dortmund – viele werden es schon vergessen haben – fast 70 Minuten lang ein sehr ordentliches Spiel. Das Torschussverhältnis war bis dahin ausgeglichen mit 8:8, doch der BVB führte 2:0 durch die Treffer von Marco Reus und Donyell Malen in der ersten Hälfte. Jonas Hofmann traf für Gladbach noch das Aluminium nach einer guten Stunde – dann ging es mit dem dritten Gegentor durch Marius Wolf den Bach runter bis zum 0:6 in der Nachspielzeit.