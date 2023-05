Polanski im Fokus Borussias U23 beendet Saison mit spektakulärem 5:5

Während ein Großteil seiner Mitspieler aus der U23 am Sonntag bereits an der Playa de Palma auf Mallorca feierte, stand für Semir Telalovic am Morgen die Reise in den Borussia-Park an. Dort absolvierte er mit den Profis, die am Samstag beim 2:5 in Dortmund in der Startelf standen, das Training. Gleiches galt für Oscar Fraulo, der wie Telalovic nicht mit zum BVB gereist war und stattdessen im letzten Saisonspiel der U23 gegen den FC Schalke 04 zum Einsatz kam.