Erkenntnisse des vierten Tests Was beim 3:1-Sieg der Gladbacher gegen die U21 von Ipswich Town auffiel

Borussias vorletztes Testspiel lief am Freitag anders ab als geplant. Der Gegner Ipswich Town, Aufsteiger in die Premier League, schickte kurzfristig nur seine U21, was für ziemlichen Unmut bei den Borussen sorgte. So drohte die Partie fraglos an Aussagekraft zu verlieren, hatte beim Gegner doch nur Torwart Cieran Slicker Profierfahrung vorzuweisen. Doch dann boten die Engländer den Borussen stärker Paroli, als es zu erwarten war. Was beim 3:1 (2:1), dem vierten Sieg im vierten Test, auffiel.