Noch ohne Dreier in Leipzig Trotz Sieglos-Makel bei RB – was Borussia von früheren Auftritten wieder benötigt

Alassane Plea und Manu Koné dürften nicht die besten Erinnerungen an das bislang letzte Spiel bei RB Leipzig haben. Während Plea im März des vergangenen Jahres die große Chance zur Gladbacher Führung liegen ließ, als er zu Beginn des zweiten Durchgangs einen Foulelfmeter verschoss, leistete sich sein Landsmann nur wenige Minuten später einen Ballverlust in der eigenen Hälfte, den Leipzigs Timo Werner zum 1:0 für die Gastgeber nutzte. Nach knapp einer Stunde nahm die Partie bei RB also ihren gewohnten Lauf: Wieder wurde es nichts mit dem ersten Sieg in Leipzig, auch im siebten Anlauf gelang Gladbach nicht der erste Dreier.