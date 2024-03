Duell der Standard-Könige Knackt Borussia Heidenheim erneut mit ihrer größten Stärke?

An Eckbällen mangelte es Borussia in Saarbrücken nicht, um sich durchzusetzen. Neun flogen am Dienstagabend im Viertelfinale des DFB-Pokals in den Strafraum des Außenseiters – keine wurde wirklich gefährlich, sodass am Ende der Drittligist über den Einzug ins Halbfinale jubelte. Das ist durchaus bemerkenswert, gehören Eckbälle ganz sicher zu den Stärken der Borussen in einer ansonsten an positiven Entwicklungen armen Saison.