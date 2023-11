Trainer über Borussias 3:3 in Freiburg Warum Seoane das Positive hervorhob - und welchen Knackpunkt Streich sah

In der Schlussphase zog sich Gerardo Seoane trotz herbstlichen Wetters für einige Minuten die Jacke aus. Gladbachs Trainer war heißgelaufen angesichts der Spannung im Spiel beim SC Freiburg. Seine Mannschaft führte noch 3:2, musste aber einen gegnerischen Angriff nach dem anderen verteidigen. Das gelang bis in die letzte Minute der Nachspielzeit, dann entschied Schiedsrichter Felix Brych auf Foulelfmeter, nachdem der eingewechselte Fabio Chiarodia den Freiburger Noah Weißhaupt zu Fall gebracht hatte. So wurde es nichts mit dem zweiten Sieg in der Bundesliga in Folge, mit der letzten Aktion des Spiels schoss der Ex-Gladbacher Vincenzo Grifo das 3:3.