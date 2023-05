Notencheck gegen Dortmund Für die User war es Gladbachs schlechteste Saisonleistung

Dortmund · Bei unserer Redaktion kamen die Gladbach-Profis in Mainz (0:4) und in Bremen (1:5) noch etwas schlechter weg. Wie unser Notencheck zeigt, war der Auftritt beim 2:5 gegen Dortmund in den Augen der User aber der schwächste der Saison. Davon ausgenommen war fast kein Spieler.

15.05.2023, 12:40 Uhr

28 Bilder Dortmund - Gladbach: die Fohlen in der Einzelkritik 28 Bilder Foto: AFP/INA FASSBENDER

Ein Tor, eine Vorlage zu einer Großchance, eine weitere gute Möglichkeit: Lars Stindls Note für seinen Joker-Auftritt in Dortmund wäre im Einserbereich gelandet – doch in unserer Einzelkritik gibt es erst ab 30 Minuten Einsatzzeit eine Bewertung. Gladbachs Kapitän hätte den Schnitt damit deutlich aufgebessert bei der 2:5-Pleite, für deren Eindämmung er maßgeblich verantwortlich war. Seine zwölf Kollegen – die elf Startelf-Spieler und der zur zweiten Hälfte eingewechselte Ko Itakura – erhielten von unserer Redaktion im Schnitt eine 4,5. Schlechter fielen die Noten nur beim 0:4 gegen Mainz 05 (4,58) und beim 1:5 gegen Werder Bremen (4,81) aus. Der User-Schnitt von 4,77 war sogar der schlechteste der Spielzeit. Der übergeordnete „Spieler des Spiels“ hieß Jan Olschowsky: Von den zwölf Schüssen, die auf sein Tor flogen, waren zwar die ersten vier drin. Doch dann hielt er sieben in Folge, bis in der Nachspielzeit das 2:5 fiel. Erst bei der letzten Aktion sah der 21-Jährige nicht optimal aus. Das sorgte für Einigkeit: Eine 4+ gab es sowohl von der Usern als auch von unseren Reportern. Die Gesamtzahl der Paraden war die dritthöchste der Saison – nach Yann Sommers Bundesliga-Rekord (19) beim FC Bayern und Olschowskys acht im Hinspiel beim 4:2 gegen den BVB. Damals feierte Itakura als Einwechselspieler sein Comeback nach langer Verletzungspause, am Samstag saß er zum erst zweiten Mal in dieser Saison von Beginn an auf der Bank. Trainer Daniel Farke brachte ihn, um auf eine Dreierkette umzustellen. Unsere Redaktion honorierte es mit einer 3,67, dass der Japaner die Defensive zumindest etwas stabilisierte, die User hievten ihn mit einer 4,11 auf den zweiten Platz ihres Rankings. Platz machen für Itakura musste Hannes Wolf, was von den Fans offenbar als Bestrafung durch den Trainer interpretiert wurde. Schlechter als er (5,26) kam nur Nathan Ngoumou (5,28) weg. Wir gaben Wolf eine 4+, weil er sich keine Aussetzer geleistet und drei Torschüsse vorbereitet hatte, darunter die gute Möglichkeit von Ramy Bensebaini beim Stand von 0:1. Der Algerier, der sich später die fünfte Gelbe Karte abholte, war zur Pause nach einer desolaten Leistung der größte Auswechsel-Kandidat. Der Elfmeter, den er selbst rausholte, verhinderte letzten Endes eine glatte 6. Von uns gab es eine 5, von den Usern eine 5,19. Wie es bei Borussia nach dem Aufkommen der Farke-Gerüchte aussieht Wenige Antworten auf viele Fragen Wie es bei Borussia nach dem Aufkommen der Farke-Gerüchte aussieht Warum Gladbachs Auftritt in Dortmund typisch war für die Saison Kein Betriebsunfall Warum Gladbachs Auftritt in Dortmund typisch war für die Saison Äußerst schlecht, im Bereich einer 5-, kam auch Nico Elvedi weg. Mit einer 4,45 gehörte Stefan Lainer (5+ durch unsere Redaktion) schon zu den etwas weniger schwachen Borussen bei der fünften Niederlage in dieser Saison mit mindestens drei Toren Differenz. Hier geht es zur Bilderstrecke: Dortmund - Gladbach: die Fohlen in der Einzelkritik

(jaso)