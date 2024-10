Nach dem späten Union-Sieg Was Gladbach hat, was Gladbach braucht

Was die Borussen daher in Augsburg zu tun haben: Sie müssen aus dem Moment, den ihnen das späte Tor gegen Union Berlin beschert hat, ein Momentum machen, das bestenfalls in einem positiven Flow mündet. So etwas gab es in Gladbach schon länger nicht mehr, am ehesten am Ende der kurzen Ära von Adi Hütter, als die Gladbacher nur eines von neun Spielen verloren.