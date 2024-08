Borussia bei Erzgebirge Aue Chance und Risiko – darum geht es im DFB-Pokal für Gladbach

Nun geht sie also los, die Saison – wie üblich mit dem DFB-Pokal. Der FC Erzgebirge Aue ist Borussias Gegner am Samstag zur Mittagessen-Zeit, Anstoß ist um 13 Uhr. Um im Bild zu bleiben: Borussia sollte nichts anderes tun, als die Sachsen zu vernaschen, ich sage es mal so salopp. Warum der Pokal so wichtig ist für die Borussen, dazu gleich mehr – zunächst mal ein Überblick, was Sie diese Woche erwartet: