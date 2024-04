Niederlage und Mitgliederversammlung Borussia muss sich vielen Vertrauensfragen stellen

Fußball ist ein Ergebnissport, somit sind Ergebnisse die letzte Wahrheit des Spiels, sie geben den Ton vor für alles, was mit einer Mannschaft und einem Klub zu tun hat. Von daher hat Anton Stach, der mal leise ein Thema war bei Borussia Mönchengladbach, dann aber zur TSG Hoffenheim ging, ganz sicher die Stimmung bei der Mitgliederversammlung, zu der die Gladbacher am Montag ab 18 Uhr eingeladen haben, beeinflusst mit seinem Tor in der Nachspielzeit zum 4:3-Sieg der Hoffenheimer. Es besiegelte die 13. Saison-Niederlage der Borussen. Und das, nachdem sie gerade aus einem 1:3 ein 3:3 gemacht hatten.