Die Aufgaben am Tegernsee Darauf kommt es für Borussia im Trainingslager an

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbach ist ab Samstag zum elften Mal im Sommertrainingslager in Rottach-Egern. Es ist eine wichtige Woche in der Saisonvorbereitung – worauf es in den Tagen am Tegernsee ankommt und was möglichst nicht passieren sollte.

26.07.2024 , 16:49 Uhr

Trainingslager in Rottach-Egern: Eine wichtige Woche für Borussia Mönchengladbach. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)