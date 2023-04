Fernsehgeld-Tabelle Was für Borussia finanziell noch auf dem Spiel steht

Mit zwölf Punkten ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz so groß wie nie zuvor in dieser Saison. Gut möglich, dass Borussia Mönchengladbach mit 35 Zählern nun mehr gesammelt hat, als der Tabellen-16. am Ende auf dem Konto haben wird. Gleichzeitig ist der Rückstand auf Platz sieben mit sechs Punkten immer noch beträchtlich, zudem verringern Eintracht Frankfurts Krise und die Halbfinal-Paarungen im DFB-Pokal die Wahrscheinlichkeit, dass diese Position überhaupt in die Conference League führt.