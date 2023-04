Drei Parteien, drei Blickwinkel Im Fall Friedrich gibt es nur Verlierer bei Borussia

Seit Januar 2022 steht Marvin Friedrich bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, in diesem Jahr hat er erst zwei Spielminuten gesammelt. Trainer Daniel Farke hat Friedrich in den vergangenen Monaten öffentlich stets sein Vertrauen ausgesprochen. Dass Friedrich davon „null Komma null“ spüre, machte er in dieser Woche gegenüber der „Sport Bild“ deutlich. Farke äußerte sich am Donnerstag auf der Pressekonferenz ausführlich zu der Thematik, auch Sportdirektor Roland Virkus reagierte auf Friedrichs Kritik. Die Blickwinkel der drei Parteien zeigen allerdings, dass es in dieser Sache nur Verlierer gibt.