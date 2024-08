Borussia im DFB-Pokal Warum Gladbachs Tim Kleindienst vor Aue warnt und was er dort vorhat

Die Umfrage ist zahlenmäßig nicht repräsentativ, aber eindeutig: Tim Kleindienst bekommt mehr als die Hälfte der Stimmen aus dem Mannschaftskreis bei der Frage, welcher Borussia das erste Tor dieser Saison erzielen wird. Tobias Sippel, der es als Torwart am besten wissen muss, welche Vollstrecker-Qualitäten der stürmende Kollege hat, schreit ein Votum in dem kleinen Video-Clip, den Borussia via „X“ zum Besten gab, regelrecht heraus. Der Besagte selbst macht da übrigens keine Ausnahme: „Ich“, sagt er grinsend und hat damit eines mit seinem Mit-Angreifer Alassane Plea gemein, der ebenfalls sich selbst nennt, sonst aber nur noch einmal genannt wird.