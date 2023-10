Borussia besiegt Heidenheim 3:1 Jordan ebnet Gladbachs Weg in die nächste Runde

Nach dem schnellen 2:0 gingen die Borussen die Geschichte etwas gemächlicher an gegen harmlose Heidenheimer. Es reichte aber letztlich, um Seoane von dem DFB-Pokal-Trauma, das er aus Leverkusen mitgebracht hatte, zu befreien an einem Halloween-Abend, an dem es für Gladbach mehr „Trick“ als „Treat“ gab. Davon gab es mehr für Heidenheim in der 44. Minute, als Hack per Kopf zum 3:0 traf nach einer Flanke von Luca Netz, den Julian Weigl eingesetzt hatte.