Erinnerungen an 2017 und 2022 Wie sich Borussia zuletzt ihrer Abstiegssorgen entledigt hat

Mitunter hat es Daniel Farke während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach nicht so genau genommen mit den Fakten. Wenn in seinen Augen einmal das Krisengerede überhandnahm, versuchte er zu relativieren mit dem Hinweis, dass in der Saison zuvor alles noch viel kritischer gewesen wäre: Da hätte die Mannschaft bis Mai im Abstiegskampf gesteckt, so formulierte es Farke mehrmals – was indes nicht der Wahrheit entsprach.