„Schicksal selbst in die Hand nehmen“ Borussia will im Abstiegskampf ihre Angst ablegen

Dass Werder in 14 Rückrundenspielen schon 20 Punkte gesammelt hat und auf Europa schielen darf, spricht nicht unbedingt für die Qualität der Bundesliga in dieser Tabellenregion, sollte Gladbach aber aufhorchen lassen. „Werder hat unter seinem Trainer klare Abläufe, spielt sehr selbstbewusst und ist schwierig zu bespielen“, erklärte Seoane. „Wir müssen von der ersten Minute bereit sein, weil sie auch in Momenten, in denen sie weniger klar spielen, sehr gefährlich sind mit guten Spielern in der vordersten Reihe und schnellen Leuten auf den Seiten.“