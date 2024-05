Gladbachs Ex-Trainer Held und Tröster – so unterschiedlich lief es für Hütter und Farke

Der eine Ex-Trainer Borussias hat seinem Klub einen Geldregen verschafft, der andere hat einen solchen verspielt. Adi Hütter führte die AS Monaco in Frankreich auf den zweiten Tabellenplatz und damit direkt in die Champions League. Daniel Farke verlor mit Leeds United das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Premier League mit 0:1 gegen den FC Southampton.