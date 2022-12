Marcell Jansen Der HSV-Präsident hat eine Sonderstellung bei Borussia

Trotz der sieben Jahre in Hamburg und der durchaus hörbaren Hanseatisierung des Gladbachers „schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Es gibt viele gute Erinnerungen an die Zeit, in der alles für mich angefangen hat, das macht Traditonsvereine wie Borussia oder den HSV aus“, sagte Jansen, der beim Legendenspiel erstmals seit dem 26. September 2012 im Borussia-Park am Ball war, damals noch als HSV-Akteur beim 2:2. Das letzte Spiel im Gladbach-Trikot vor seinem Legenden-Einsatz hatte er am 19. Mai 2007 beim 0:2 gegen den VfL Bochum gemacht.