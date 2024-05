Neuer kommt vom VfB André Wachter folgt als Borussias Torwarttrainer auf Fabian Otte

„Wir sind sehr froh, in André Wachter einen Torwarttrainer verpflichten zu können, der trotz seines jungen Alters schon über sehr viel Erfahrung verfügt“, wird Nils Schmadtke, Borussias Sportdirektor Lizenz, in einer Klub-Mitteilung zitiert. „Wir sind davon überzeugt, dass unser Torhüterteam bei ihm in guten Händen ist.“