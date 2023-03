Kaufoption bei Aufstieg Was Burnley für Jordan Beyer an Borussia zahlen müsste

Jordan Beyer und der FC Burnley können so langsam den Tabellenrechner anschmeißen. 34 Spieltage sind rum in der Championship, der zweiten Liga Englands, zwölf stehen noch bevor, und der Vorsprung des Ersten auf den Dritten beträgt bereits 19 Punkte. Stand jetzt knallen Anfang April die Korken, weil der Aufstieg in die Premier League geschafft ist, vielleicht auch schon früher, wenn die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany, die zwölf der vergangenen 14 Ligaspiele gewonnen hat, ihren Lauf fortsetzt. Am Mittwoch soll zu Hause gegen Drittligist Fleetwood Town aber erst mal der Einzug ins FA-Cup-Viertelfinale gelingen.