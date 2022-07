Trainingsbeobachtung am Tegernsee : Borussia-Rückkehrer bekommen Vorgeschmack vom Farke-Fußball

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 30 Bilder Flicks Besuch beim Borussia-Training

Rottach-Egern Erstmals haben die Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach am Donnerstag im Training mitgewirkt. Daniel Farke ließ dabei vor allem eines: spielen, spielen, spielen. Welche Übungen der Gladbach-Trainer anordnete und was dahinter steckte, zeigt die zweistündige Trainingsbeobachtung.

Stefan Lainer legte auf für Jonas Hofmann, der aus etwa zehn Metern direkt abzog. Torwart Yann Sommer hatte aufgepasst und wehrte den Ball ab. Eine Szene, die die Gladbach-Fans, die das Training am Donnerstag beobachteten, in dieser Besetzung zumindest zum ersten Mal in dieser Saison sahen. Denn die Nationalspieler, die im Juni noch mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz waren, mischten zum ersten Mal mit im Training.

Das galt nicht für Ramy Bensebaini, bei dem ein positiver Coronatest die Reise ins Trainingslager verhinderte. Am Mittwoch waren Lainer, Hofmann, Sommer, Breel Embolo und Joe Scally im Mannschaftshotel in Rottach-Egern eingetroffen, einen Tag zuvor war Nico Elvedi angekommen. Sie alle absolvierten die medizinischen Tests und trafen das erste Mal auf ihren neuen Trainer Daniel Farke. „Ich habe schon vorher gehört, dass das Training hart ist. Aber das gefällt mir, so soll es sein“, sagte Elvedi nach dem zweistündigen Training am Donnerstag. Unter Farke kann er in der Viererkette eine wichtige Rolle einnehmen.

„In der Formation fühlt die Mannschaft sich wohl. Wir müssen die Abläufe reinbekommen. Ich persönlich bin schon sieben Jahre hier und da kann man von mir schon verlangen, dass ich das Ding hinten in die Hand nehmen“, sagte Elvedi, der mittlerweile 236 Pflichtspiele für Borussia absolviert hat.

Er und die restlichen Trainings-Einsteiger erlebten einen Vorgeschmack von dem, was sich Farke vorstellt. Einen sanften Start gab es für die zurückgekehrten Urlauber nicht, sie wurden gleich komplett ins Training integriert, bei dem es ordentlich zur Sache ging. In verschiedenen Spielformen stand das Verhalten mit ohne und Ball im Mittelpunkt. Zunächst ging es darum, den Ball in einem kleinen Rechteck im Sieben-gegen-Vier zu behaupten. Durch die enge Feldbegrenzung war es wichtig, den Ball zügig weiterzuspielen und sich dann wieder umgehend in Position zu bringen, um die Überzahl geschickt auszunutzen.

Noch etwas fordernder war das folgende Spiel, dass im Zehn-gegen-Zehn stattfand und bei dem im Vergleich zu vorher nicht nur zwei, sondern gleich vier große Tore hinzukamen. Jedes Team hatte also zwei Tore, die von Sommer, Tobias Sippel, Moritz Nicolas und Jan Olschowsky gehütet wurden, zu verteidigen und musste das Angriffsspiel so variabel aufstellen, dass schnelle Verlagerungen und überraschende Läufe für möglichst viele Torabschlüsse sorgten. Florian Neuhaus war dabei zunächst als freier Spieler eingeteilt, um die jeweils ballführende Mannschaft zu unterstützen.

Auch wenn noch längst nicht alles klappte, nicht jeder Pass zum Mitspieler kam, die Gladbacher teilweise sehr leichtsinnig mit ihren Schusschancen umgingen und den einen oder anderen Ball weit übers Tor schlugen, waren Spielfreude und Tempo zu erkennen. Vorbei war das Training danach allerdings noch nicht, quer über den halben Platz ging es noch weiter, dieses Mal spielten die beiden Teams nur auf zwei Tore. Farke bekam also gleich einen ausführlichen Eindruck davon, in welcher fußballerischen Verfassung sich die Nationalspieler befinden.

Beobachtet wurde das alles von Hansi Flick. Der Bundestrainer hatte sich gemeinsam mit seinem Co-Trainer Antonio Di Salvo an die Werbebande gestellt, um das Borussen-Training zu beobachten. Zuvor hatte er sich ausgiebig mit den Gladbacher Verantwortlichen ausgetauscht, sprach unter anderem länger mit Sportdirektor Roland Virkus und Vize-Präsident Rainer Bonhof.