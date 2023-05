Im Schatten von Stindl Thuram und Bensebaini – Gladbach-Ausstand mit gemischten Gefühlen

Mönchengladbach · Nicht nur Lars Stindl wurde in Borussias letztem Saisonspiel gegen den FC Augsburg verabschiedet, sondern auch Ramy Bensebaini und Marcus Thuram - vor allem für den Algerier gab es Pfiffe. Was Jonas Hofmann dazu sagte, was ihnen Borussia in ihren Abschiedsposts mit auf den Weg gab, was Gladbach verliert.

29.05.2023, 06:45 Uhr

Gladbach-Fans verabschieden Stindl mit großer Choreo 15 Bilder Foto: Ja/Dirk Päffgen

Marcus Thuram war nah dran, den Kreis zu schließen im letzten Pflichtspiel für Borussia. Im ersten hatte er getroffen, das war 2019 im DFB-Pokal beim SV Sandhausen, als er mit einem spektakulären Kopfball-Tor den Erstrundensieg sicherstellte. Erst schoss er knapp am Tor vorbei, dann rauschte er gegen den FC Augsburg heran, als Lars Stindl den Ball vor das Tor des Gegners passte - und trat kurz vor der Linie am Ball vorbei, statt des Spielgeräts landete der Franzose selbst im Netz. Hier geht es zur Bilderstrecke: Gladbach-Fans verabschieden Stindl mit großer Choreo