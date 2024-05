Gladbach im Abstiegskampf Reicht die Erinnerung an Pleas großen Tag für positives Denken?

Der vorherrschende Gefühlszustand unter den Gladbach-Fans in diesen Wochen: Frust und Fatalismus. Beim Fan-Barometer unserer Redaktion gaben 66 Prozent der Teilnehmer an, nicht an einen Sieg am Samstag bei Werder Bremen zu glauben, generell trauen rund 60 Prozent den Borussen nicht mehr als einen Punkt aus den verbliebenen drei Partien der Saison zu. Das Thema „Relegation gegen Fortuna Düsseldorf“ ist auf der Agenda somit recht weit nach oben gerückt.