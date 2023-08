Zwei Siege, eine Niederlage Das sind die Herausforderungen für Borussias U19

Das Wort „Stolz“ hallte deutlich vernehmbar aus dem Kreis heraus, in dem Borussias U19-Trainer Oliver Kirch seine Mannschaft um sich herum versammelt hatte nach dem 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. „Es bezog sich auf die Haltung, das Spiel noch mal umdrehen zu wollen, selbst mit zwei Mann in Unterzahl. Das ist etwas, das wir mitnehmen müssen“, erklärte Kirch danach im Gespräch mit unserer Redaktion. „Viele Dinge haben wir nicht gut gemacht, aber so eine Energie noch mal aufzubauen, bekommen nicht viele Mannschaften hin.“